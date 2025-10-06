پخش زنده
رسول نجفیان،بازیگر و شناختهشده کشور، بهعنوان سفیر فرهنگی نخستین نمایشگاه آرد و نان استان همدان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در نمایشگاه بینالمللی همدان برگزار میشود و فرصتی منحصربهفرد برای آشنایی با تازهترین دستاوردها، فناوریهای نوین و توانمندیهای فعالان صنعت آرد و نان است.
نخستین نمایشگاه آرد و نان همدان با هدف فواید نان کامل، آشنایی با پخت نان کامل ارتقای کیفیت تولید، تبادل تجربیات حرفهای میان فعالان این حوزه و آشنایی عموم مردم با نوآوریها و روشهای بهینه تولید نان، برپا میشود.
حضور یک چهره فرهنگی و هنری در جایگاه سفیر نمایشگاه، نشاندهنده اهمیت نقش هنر در فرهنگسازی مصرف بهینه نان و ترویج الگوهای صحیح غذایی و سبک زندگی سالم است.
این نمایشگاه بستری برای معرفی فناوریها و محصولات جدید است و همچنین فرصتی است تا مردم با فرآیندهای تولید، استانداردهای کیفیت و روشهای نوین صنعت نان آشنا شوند و نقش خود را در مصرف بهینه و کاهش هدررفت مواد غذایی بهتر درک کنند.