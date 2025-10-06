معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت:از پارسال تا کنون هشت بنای تاریخی در شهرستان‌های مختلف استان مرمت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی اصغر آتشفراز افزود: پل پاتاوه در شهرستان دنا ، پل خیری و محمد در گچساران ، ساختمان تاریخی بارگاه امامزاده علی (ع) و امامزاده محمود (ع) ، قلعه تل بابونه و مدرسه دره آخوندی در شهرستان چرام ، مسجد چهل ستون و بازار شهر تاریخی دهدشت از جمله بناهای تاریخی مرمت شده در این مدت است.

وی بیان داشت: این بناهای تاریخی متعلق به ادوار مختلف تاریخی از دوره ساسانی تا صفوی با صرف اعتبار ۷۵ میلیارد ریال اعتبار مرمت شده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بناهای تاریخی به علت قدمت و به دنبال آسیب‌های عوامل طبیعی مانند باد و باران در معرض خطر تخریب هستند که به همین علت مرمت آنان در دستور کار قرار دارد.

آتشفراز یادآور شد : حفاظت بناهای تاریخی گامی برای حفظ مواریث کهن ایرانی محسوب می‌شود که برای تحقق آن امسال مرمت بناهای شاخص کهگیلویه و بویراحمد مانند قلعه ضرغام‌آباد ، قلعه گل و ادامه ساماندهی درخت سرو لار در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از جذب هفت میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی موزه قدیم خبر داد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: این میزان اعتبار برای رفع خطرات موزه و خرید تجهیزات در دست اقدام است.

آتشفراز با یادآوری قول مساعد وزیرمیراث فرهنگی برای تکمیل موزه در حال ساخت یاسوج اظهار امیدواری کرد: این زیرساخت بزرگ تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی تاکید کرد: موزه قدیم یاسوج پس از انتقال اشیای تاریخی برای نگهداری اسناد تاریخی و موزه مردم شناسی استفاده خواهد شد.

این استان با ۷۶۳هزار نفر جمعیت در جنوب غربی ایران بیش از ۱۶ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد.