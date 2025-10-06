سرپرست فرمانداری شهرستان نقده گفت:اقتدار و سربلندی کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه بررسی موضوعات اجلاسیه شهدا در راستای کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی با حضور کبیری معاون اجتماعی استاندار، سرهنگ یوسفی مسئولی حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دبیر کنگره به رسایت سرپرست فرمانداری شهرستان نقده برگزار شد

امیرعباس جعفری سرپرست فرمانداری شهرستان نقده با اشاره به اینکه در شهرستان نقده ۷۰۰ شهید وجود دارد گفت: شهدا از تمامی دارایی خود گذشتند و امروز وظیفه سنگین ما تکریم از خانواده‌های عزیز شهدا است و با کار‌های جهادی در راستای رفع مشکلات جامعه بخصوص فساد ستیزی می‌توانیم راه شهدا را ادامه بدهیم.

وی اقتدار مملکت را راه شهدا و ایثارگران دانست و تصریح کرد: امروز اگر دشمن از ایران می‌ترسد بخاطر موشک‌ها و تسلیحات ما نبوده بلکه همان فرهنگ ایثار و شهادت است که دشمن را از ایران اسلامی دور می‌کند.

کبیری معاون اجتماعی استانداری، با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری یادواره‌ها در ۲۰ شهرستان گفت: ما ۳ ماه فرصت داریم برای رسیدن به اجلاسیه کنگره ۱۲ هزار شهید استان، و این اتفاق را باید غنیمت بدانیم و در راستای بهتر برگزاری این اجلاسیه‌ی بزرگ تلاش کنیم و کمیته‌ها در راستای برنامه‌های مدون و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت حرکت کنند.

سرهنگ محمد زوار فرمانده سپاه شهرستان نقده با اشاره به برگزاری شهدا در سطح شهرستان ادامه داد: تا به امروز ۱۴ یادواره شهرستانی و ۹۴ یادواره محله محور برگزار شده است.

سرهنگ منصور یوسفی دبیر کنگره عظیم ۱۲ هزار شهید و مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اینکه دوم بهمن کنگره عظیم ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی برگزار خواهد شد، افزود: جریان سازی فرهنگی اجتماعی از اهداف مهم این کنگره است.

در پایان حکم ریاست ستاد برگزاری یادواره‌های شهدای شهرستان نقده به امیر عباس جعفری سرپرست فرمانداری از سوی استاندار آذربایجان غربی اعطا شد.