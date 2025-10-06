کشف و ضبط ۱۰ دستگاه رمزارز غیرمجاز در بهمئی و بویراحمد
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ مزرعه استخراج رمزارز در شهر یاسوج و بهمئی شناسایی و ۱۰ دستگاه غیر مجاز از این مرارغ ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی فعالیت مزارع غیرمجاز رمزارز و تولید ماهانه حدود ۱۶۰ تن دیاکسیدکربن تاکید کرد: فعالیت مزارع رمزارز در همه جا به ویژه محیط پاک روستاها، آسیبی است که سلامت ساکنان این مناطق را تهدید میکند.
معاون امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کشفیات ماینر غیرمجاز در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان با رشد ۷ برابری همراه بود و تاکنون۱۳۹ دستگاه ماینر در ۳۰ مزرعه شناسایی شده است.
وی ادامه داد: مصرف برق این ماینرها در هر ساعت معادل مصرف یکهزار و۲۵۰ خانوار در مناطق معتدل و سردسیر در زمان اوج بار است.
حیاتی تصریح کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز برای تولید برقی معادل مصرف این دستگاهها بیش از یکهزار میلیارد ریال برآورد میشود که این موضوع به خوبی میزان خسارت به شبکه برق و اموال عمومی را نشان میدهد.
حیاتی گفت : از زمان اجرای طرح جمعآوری انشعابات و مصارف غیرمجاز تاکنون یکهزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است که مصرف آنها معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه برآورد میشود.