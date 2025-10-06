پخش زنده
مدیرکل راهآهن شمال: با ورود دستگاه سرند به منطقه سوادکوه، عملیات اصلاح زیرساختهای ریلی پس از ۱۸ سال از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهآهن شمال از آغاز عملیات بهسازی خطوط ریلی در منطقه سوادکوه خبر داد و گفت: پس از سالها انتظار، دستگاه سرند برای اصلاح زیرساختهای ریلی به این منطقه وارد شده است.
معصومی با اشاره به ضرورت بازسازی و بهسازی خطوط ریلی، افزود: با توجه به هزینههای سنگین بازسازی، در مناطقی که امکان بهسازی وجود دارد، عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه منطقه سوادکوه از سال ۱۳۸۶ تاکنون فاقد دستگاه سرند بوده است، گفت: با پیگیریهای انجامشده، دستگاه سرند وارد منطقه شد و عملیات بهسازی در ۱۰ کیلومتر از بلاک بین ایستگاه پلسفید و ایستگاه سوادکوه انجام گرفت.
مدیرکل راهآهن شمال درباره عملکرد دستگاه سرند توضیح داد: بالاستهای نامرغوب که به مرور زمان و بر اثر تردد واگنها و دیزلها خاصیت ارتجاعی خود را از دست دادهاند، توسط سرند از زیر خط خارج میشوند. همچنین خاکهای فشردهشده که مانع انعطافپذیری مسیر هستند، حذف شده و بالاست جدید جایگزین میگردد.
معصومی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی، موجب راحتی سفر مسافران، کاهش ضربات وارده به واگنها و جلوگیری از شکست فنرها و بروز سوانح احتمالی خواهد شد.