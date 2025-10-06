اجرای طرح شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی، ضمن بومی‌سازی دانش فنی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پتروشیمی بندرامام، این شرکت با همکاری دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد، دستاورد فناورانه مهمی را در واحد الفین به ثبت رساند. شبیه‌ساز طراحی‌شده شامل ۱۲ زیرفرآیند اصلی است و به‌منظور تسهیل بهره‌برداری از واحد‌های الفین ساخته شده است.

این سامانه قادر است عملکرد و خروجی‌های واحد را در مواجهه با تغییرات مکرر خوراک ورودی پیش‌بینی کند و ابزار مؤثری در اختیار متخصصان بهره‌برداری قرار دهد.

اجرای طرح شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد الفین با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی، سبب بومی‌سازی دانش فنی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی می‌شود، همچنین این طرح اقدامی مؤثر در مسیر ارتقای فناوری و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور به‌شمار می‌آید.