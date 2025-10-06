به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ "حسینی" اظهار داشت: این خدمات که شامل حوزه‌های خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، پیشگیری از جرایم، مقابله با اعتیاد و آسیب های فضای مجازی است، به صورت رایگان به همه شهروندان در مراکز مشاوره پليس و واحدهای مشاوره در کلانتری ها ارائه می‌شود.

وی افزود: هدف پلیس پیشگیری از بروز مشکلات است، نه فقط رسیدگی به آنها پس از وقوع، چراکه ما معتقدیم امنیت روانی و اجتماعی حق همه مردم است و باید بدون هزینه در اختیارشان قرار گیرد,

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در پایان تصریح کرد: گاهی یک مشاوره ساده می‌تواند از بروز یک بحران بزرگ جلوگیری کند و پلیس برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و سالم‌تر در کنار مردم است.

آدرس مرکز مشاوره آرامش پلیس برای مراجعه حضوری شهروندان: کرمان خیابان کارگر نبش کوچه 13 مرکز مشاوره آرامش

شماره تماس برای وقت دهی :03432718937