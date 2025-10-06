

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این این همایش با همکاری دانشگاه ارومیه و بیش از ۳۰ نهاد علمی و اجرایی از جمله سازمان هواشناسی کشور ۱۶ در ارومیه برگزار می‌شود.

پیامد‌های اقلیمی خشک شدن دریاچه ارومیه، تغییر اقلیم و پیامد‌های آن در ایران، شاخص‌های حدی و مخاطرات آب‌وهوایی آب‌وهواشناسی سینوپتیک و دینامیک، آب‌وهواشناسی کاربردی (کشاورزی، گردشگری، شهری و نظامی و...)، فناوری‌های نوین سنجش‌ازدور در آب‌وهواشناسی و کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات اقلیمی» ازمهم ترین محور‌های این همایش اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات برگزاری این رویداد به نشانی اینترنتی دبیرخانه کنفرانس به آدرس ncci۳.urmia.ac.ir مراجعه کنید.