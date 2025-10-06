پخش زنده
مسابقات نجات غریق قهرمانی ایران گرامیداشت هفته تربیت بدنی از ۱۷ مهرماه در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات نجات غریق قهرمانی ایران گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش مردان روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه و بخش بانوان طی روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه برگزار میشود.
شرکت کنندگان در این دوره رقابتها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با هم رقابت خواهند داشت.
مواد بخش استخری:
۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)
۴ در ۵۰ متر مانع (تیمی)
پرتاب طناب (تیمی)
۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)
۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)
۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی)
۴ در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی)
مواد بخش ساحلی:
۹۰ متر سرعت (انفرادی)
پرچم در ساحل (انفرادی)
۴ در ۹۰ متر سرعت (امدادی)