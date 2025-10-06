به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات نجات غریق قهرمانی ایران گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش مردان روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه و بخش بانوان طی روز‌های ۲۰ و ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در این دوره رقابت‌ها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با هم رقابت خواهند داشت.

مواد بخش استخری:

۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)

۴ در ۵۰ متر مانع (تیمی)

پرتاب طناب (تیمی)

۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)

۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)

۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی)

۴ در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی)

مواد بخش ساحلی:

۹۰ متر سرعت (انفرادی)

پرچم در ساحل (انفرادی)

۴ در ۹۰ متر سرعت (امدادی)