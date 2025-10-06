پخش زنده
نخستین رئیس زن حزب لیبرال دموکرات ژاپن، در یک قدمی کسب پست نخست وزیری تاریخ این کشور قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، پس از پیروزی خانم "سانائه تاکایچی" مقابل شینجیرو کویزومی فرزند نخست وزیر اسبق ژاپن و کسب رهبری جدید حزب حاکم و جانشین شیگرو ایشیبا، نخست وزیر فعلی اکنون این سیاستمدار ۶۴ ساله تا کمتر از ده روز دیگر در جلسه فوق العاده پارلمان به احتمال زیاد به عنوان اولین نخستوزیر زن تاریخ این کشور انتخاب خواهد شد.
کارشناسان فراهم شدن زمینه انتخاب اولین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور را نشانهای از چرخش فضای سیاسی و اجتماعی ژاپن به سمت محافظهکاری بیشتر میدانند.
تاکایچی ۶۴ ساله، وزیر سابق امنیت اقتصادی و قانونگذاری فوقمحافظهکار در دور نهایی رأیگیری حزب لیبرال دموکرات (LDP) در روز شینجیرو کوئیزومی ۴۴ ساله، وزیر کشاورزی و پسر نخستوزیر پیشین را شکست داد تا به عنوان گزینه اول کسب پست نخست وزیری این کشور مطرح شود.
تاکایچی در مرحله اول رأیگیری با اختلاف زیاد در آرای اعضا و هواداران حزب پیشتاز بود؛ آرایی که نمایانگر صدای پایگاه مردمی حزب است و معمولاً نشانهای از حمایت عمومی تلقی میشود.
در جریان کارزار انتخاباتی، تاکایچی وعده داد در قبال اتباع خارجی مقیم ژاپن سیاست سختگیرانهتری در پیش گیرد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی با رکود اقتصادی و گسترش نابرابری روبهرو هستند و شهروندانشان مشکلات خود را به گردن خارجیها میاندازند؛ در ژاپن نیز روند مشابهی در جریان است و دشواریهای اقتصادی و بیگانههراسی هرچه بیشتر با سیاست در هم آمیخته است.
تاکایچی در نخستین نشست خبری خود پس از اعلام نتیجه دور نهایی گفت: حزب لیبرال دموکرات وارد عصر تازهای شده است.
وی وعده داد که حزبی که نزدیک به ۷۰ سال تقریباً پیوسته در قدرت بوده است؛ نگرانیهای مردم را به امید تبدیل خواهد کرد.
دوره رهبری تاکایچی تا سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و دو سال باقیمانده از دوره سهساله ایشیبا را تکمیل میکند.
بهاحتمال زیاد تاکایچی در جلسه فوقالعاده پارلمان در حدود ۱۵ اکتبر بهعنوان نخستوزیر بعدی ژاپن برگزیده خواهد شد در حالیکه ائتلاف اقلیت حاکم همچنان بزرگترین بلوک پارلمان باقی مانده و احزاب مخالف پراکندهاند.