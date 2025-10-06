رئیس جمهور در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، خطاب به اعضای این کاروان تصریح کرد‌: آنچه نشان های شما در این رقابت‌ها را ارزشمندتر می‌کند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان ورزشکار عزیز

درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافته‌اید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابت‌های آسیایی جوانان همبستگی کشور‌های اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سخت‌ترین میدان‌ها با تکیه بر اراده استوار، توانمندی‌ها و خلاقیت‌ها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته‌اند.

اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمان‌پرور ایران از شما جوانان می‌خواهم نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه نشان های شما را ارزشمندتر می‌کند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابت‌ها است.

همچنین لازم می‌دانم از زحمات و همراهی خانواده‌های محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابت‌ها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران