نشست تخصصی بررسی پیش‌نویس طرح حفاظت و بهره‌برداری پایدار از بیش از ۲۵۰۰ غار کشور برگزار و پیش‌نویس این قانون مهم مورد بحث و اصلاح شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما نشست بررسی پیش‌نویس طرح جامع حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از غار‌های کشور با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، فتح‌الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی امروز در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود بیش از ۲۵۰۰ غار در کشور، گفت:سال‌ها مدیریت غار‌های کشور بر اساس آیین‌نامه کارگروه حفاظت از غار‌ها انجام شده است، اما با همکاری مجلس پیش‌نویس قانون جامع حفاظت و بهره‌برداری پایدار از غار‌ها تهیه شده که در این جلسه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

فتح‌الله توسلی نماینده مجلس کبودرآهنگ ضمن تقدیر از تلاش‌های فعالان محیط زیست، به اهمیت قانونی شدن حفاظت از غار‌ها اشاره کرد و گفت: غار‌ها علاوه بر ارزش طبیعی، محل برگزاری جلسات محرمانه و چالش‌هایی مانند مشکل آب و برق هستند که در دستورالعمل‌های قبلی به آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل به قانون کاربردی نیاز داریم.

نماینده مجلس افزود: با تصویب این قانون می‌توان از ظرفیت گردشگری غار‌ها بهره‌برداری کرد و منابع مالی مناسبی برای کشور فراهم آورد؛ چرا که گردشگری تحریم نیست و به طور میانگین هر گردشگر می‌تواند درآمد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلاری داشته باشد.