سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در واکنش به اظهارات اخیر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع حجاب، ضمن رد این دیدگاهها، تأکید کرد که نظرات شخصی نباید به عنوان سیاستهای کلی نظام تلقی و معرفی شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنشی به اظهارات یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع حجاب، بر لزوم حفظ شأن و جایگاه افراد در نظام اداری و سیاسی تأکید کرد و نسبت به طرح دیدگاههای شخصی به نام «نظام» هشدار داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی افزود: «از منظر جایگاه مسئولیت، توقع ما این است که هر فردی که در موضعی قرار میگیرد، شأن و منزلت آن جایگاه را تمام و کمال حفظ نماید. بهویژه وقتی سخن از جایگاههای کلیدی مانند «تشخیص مصلحت نظام» به میان میآید، اولویت مطلق باید پاسداری از مصلحت نظام جمهوری اسلامی، خون شهدا، و تکیه بر دیدگاههای علمای اعلام و کلام نافذ بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری باشد.»
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: «ما قویاً معتقدیم که طرح هرگونه حرف یا دیدگاهی که خلاف شرع شریف یا اصول کلی اسلام باشد، آن هم به نام کل نظام، رویهای منصفانه نیست. ما به کرات تذکرات و مکاتبات لازم را در این خصوص داشتهایم. حق هر شهروند و مسئول است که نظر شخصی خود را بیان کند؛ این حق و شأن افراد است. اما نباید نظر شخصی، به عنوان نظر رسمی و سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی مطرح و جا انداخته شود.»
طاهری آکردی افزود: «از سوی دیگر، باید توجه داشت که تذکر لسانی، علاوه بر اینکه وظیفه شرعی هر مسلمانی است و مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد، یکی از ارکان اصلی فعالیت ماست. جای تأسف است که شاهد رویکردی باشیم که در آن، به جای احترام به امر به معروف، بخواهیم با کسانی که تذکر میدهند، برخورد کنیم و آن را به مراجع امنیتی گزارش دهیم. این اقدام، مصداق «کج سلیقگی» و در عمل، تلاشی برای جمع کردن بساط مبارزه با فساد و منکرات است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.»
پیش از این، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود تصمیم کلی نظام در حال حاضر این است که «قانون حجاب لازمالرعایه نیست».
در واکنش به این موضوع، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی تأکید کرده بود که بیان دیدگاههای نادرست درباره حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی باز میکند و انسجام ملی را تحتتأثیر قرار میدهد.
همچنین سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به این اظهارات پرسیده بود: آیا چنین سخنانی تشویق به بیحجابی نیست؟ مصلحت کدام نظام در این سخنان بررسی میشود؛ مصلحت نظام اسلامی یا نظام برهنه غرب؟
او همچنین از دادستان خواست با کسانی که ترویج بیحجابی میکنند برخورد شود و گفت: آنان که از برهنگی دفاع میکنند، همانند کسانی هستند که مردم را از سایه جنگ میترسانند؛ هر دو در نهایت، نظام اسلامی را هدف گرفتهاند.