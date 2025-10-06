پخش زنده
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از اهتمام این ستاد در همراهی با وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پرویز فتاح در مراسم افتتاح سه هزار و دهمین مدرسه برکت در روستای بگوردی وسطی شهرستان دلفانِ استان لرستان با اشاره به توسعه نهضت مدرسهسازی و افتتاح سههزار و دهمین مدرسه برکت، پایان مدارس کانکسی کشور با بیش از ۱۰ دانشآموز را اعلام کرد.
به گفته فتاح، به همت وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد برکت تاکنون حدود هزار مدرسه کانکسی جمع آوری شده و مدارسی با تجهیزات نوین در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: استان لرستان سهم زیادی در جایگزینی مدارس کانکسی داشته و در مجموع ۱۶۱ مدرسه در یک سال گذشته در این استان احداث شده است.
فتاح افزود: هدف ما توسعه عدالت آموزشی با همکاری سایر نهادهاست.
وی گفت: علاوه بر این، ۲۵۰ هزار بسته آموزشی برای دانشآموزان و ۱۰ هزار بسته آموزشی برای معلمان مناطق محروم همزمان با سال تحصیلی جدید تهیه و توزیع شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تأکید کرد: محرومیتزدایی آموزشی یک کار اساسی و زیرساختی با هدف سرمایهگذاری برای آینده کشور است.