اصلاح ساختارها باید با مطالعات دقیق انجام شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: ساختار منابع طبیعی باید علمی، یکپارچه و با محوریت حفاظت از انفال و سرمایههای ملی طراحی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، اصغر بیات در نشست هماندیشی منابع طبیعی ایران و اصلاح مصوبه شورای عالی اداری با محوریت آسیبشناسی، پیامدها و راهکارها در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: چابکسازی دولت هدف درستی است، اما نباید به قیمت تضعیف سازمانی که حافظ خاک، جنگل و مرتع کشور است، تمام شود هرگونه اصلاح در ساختار باید با مطالعات دقیق، نظر کارشناسان و مشارکت دانشگاهها انجام گیرد.
بیات گفت: سیاستگذاری و اجرای طرحهای مرتبط با منابع طبیعی باید در قالب یک ساختار متمرکز و تخصصی دنبال شود؛ در غیر این صورت موجب تضعیف نظام مدیریتی کشور در حوزه منابع طبیعی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت نگاه تخصصی در ساختار اداری منابع طبیعی، گفت: در اصلاح ساختارها نباید مأموریتها و رسالتهای اصلی منابع طبیعی کشور قربانی تغییرات اداری شود ساختار منابع طبیعی باید علمی، یکپارچه و با محوریت حفاظت از انفال و سرمایههای ملی طراحی شود.
در این نشست، جمعی از صاحبنظران، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان حوزه منابع طبیعی کشور حضور داشتند و آخرین دیدگاهها پیرامون مصوبه اخیر شورای عالی اداری و اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.