به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر استانی المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری؛ گفت:این دوره از مسابقات در ۲۰ رشته ورزشی در استان در حال برگزاری است.

شفقت افزود: مسابقات فوتسال انتخابی المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری به میزبانی شهرداری هفشجان و با حضور ۶تیم از شهرداری‌های هفشجان، شهرکرد، لردگان، فرادنبه، بلداجی و بروجن در محل سالن شهدای شهر هفشجان به مدت ۵ شب از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در حال برگزاری است.