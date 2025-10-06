به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار "محمد احمدی" در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با اشراف اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) از قصد قاچاقچیان برای جا به جایی مواد مخدر به وسیله یک دستگاه تریلی در محور سرو به ارومیه مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با گشت‌های خود در محور سرو به ارومیه و مستقر شدن در محل‌های شناسایی، یک دستگاه تریلی را مشاهده و آن را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ادامه داد: پس از بازرسی و تفتیش قسمت‌های مختلف تریلری، از قسمت باک خودرو مقدار ۵۴۰ لیتر مواد مخدر از نوع شیشه مایع صنعتی کشف شد.

سردار احمدی اظهار داشت: متهم و خودرو جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.