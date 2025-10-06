برنامه تلویزیونی «سفر به خیر» از شبکه دو سیما با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن، اطلاع‌رسانی وضعیت جاده‌ها و معرفی اقدامات پلیس راه در ایام پرتردد سال روی آنتن می‌رود.

«سفر به خیر»؛ روایت خدمات پلیس راه و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن از شبکه دو

به گزارش خبرگزاری ضدا و سیما ، این برنامه توانسته با ترکیبی از آموزش، اطلاع‌رسانی و آیتم‌های جذاب، به یکی از برنامه‌های شاخص رسانه ملی در حوزه فرهنگ‌سازی ترافیکی تبدیل شود.

سیدجواد سیدمحسنی تهیه کننده «سفربخیر» در خصوص این برنامه گفت: این برنامه از هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد و در ایام نوروز به‌مدت ۱۵ روز متوالی پخش شد.

همچنین در ایام اربعین حسینی نیز ویژه‌ برنامه‌هایی به‌مدت ۱۵ روز به روی آنتن رفت ، در طول سال، «سفر به خیر» هر هفته سه‌شنبه و چهارشنبه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش می‌شود. مدت زمان هر قسمت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

وی افزود: طبق دستور سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از ابتدای تولید تأکید شد که این برنامه صرفاً «پلیس‌محور» نباشد؛ بلکه محتوایی آموزشی و فرهنگ‌ساز با آیتم‌های متنوع و جذاب برای عموم مردم داشته باشد.

بر همین اساس ، «سفر به خیر» تاکنون بیش از ۳۲ آیتم متنوع را پخش کرده که از جمله می‌توان به «دوربین مخفی»، انیمیشن‌های دو و سه‌ بعدی ، موشن‌گرافی‌های آموزشی ، مستند تصادفات ، بخش ویژه «کنترل نامحسوس»، آیتم طنز «مفت‌بندان»، پارودی‌های طنز با سامان گوران، آهنگ‌های معروف در قالب طنز ترافیکی، استندآپ کمدی با مجید ترکمان و مشهدی و بخش «جدی نگیریم» با بازی امید حمیدی اشاره کرد.

محسنی تصریح کرد: این برنامه مهمان ثابت از نیرو‌های پلیس ندارد و تنها در بخش «کنترل نامحسوس» از حضور پلیس استفاده می‌شود.

«سفر به خیر» همچنین به آموزش نکات ایمنی ، مدیریت خستگی در سفر‌های طولانی ، اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌پردازد.

تهیه کننده «سفربخیر» ادامه داد: بر اساس آمار سازمان راهداری و پلیس راهور، بیش از ۷۰ درصد سفر‌های نوروزی و تابستانی در کشور از طریق جاده انجام می‌شود، به همین دلیل، برنامه‌هایی مانند «سفر به خیر» نقش مهمی در کاهش تصادفات، کنترل ترافیک و افزایش همکاری میان مردم و پلیس ایفا می‌کنند.

وی تاکید کرد: بازخورد این برنامه در فضای مجازی نیز چشمگیر بوده و برخی آیتم‌های آن بیش از ۸ میلیون بازدید داشته است.

بسیاری از خانواده‌ها «سفر به خیر» را به‌عنوان مرجع قابل اعتماد برای دریافت توصیه‌های ایمنی سفر‌های جاده‌ای دنبال می‌کنند.

برنامه «سفر بخیر» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدجواد سیدمحسنی و با مشارکت پلیس راهور فراجا تولید شده است.