وزرای علوم ایران و ژاپن بر حفظ و ارتقای روابط علمی دو کشور و بهرهگیری از توان نخبگانی یکدیگر در کیفیت بخشی به تعاملات علمی فیمابین تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دیدار که در حاشیه بیستودومین نشست سالانه مجمع علم و فناوری برای جامعه (STS) در کیوتو ژاپن برگزار شد، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان با اشاره به اهمیت تحکیم ارتباطات علمی پایدار، خواستار افزایش تعداد بورسیههای تحصیلی دولت ژاپن برای دانشجویان ایرانی شد.
وی با تشریح شرایط آغاز جنگ علیه کشور، به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان مذاکرات صلحآمیز هستهای اشاره کرد و از عزم راسخ مردم کشور در پشتیبانی و حمایت از دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی خبر داد.
وزیر ژاپنی نیز با اشاره به ظرفیتهای علمی ایران در حوزه انرژی هستهای، خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
گفتنی است، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان، در رأس هیئتی بلندپایه به منظور شرکت در اجلاس STS به ژاپن سفر کرده است. این اجلاس از ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار میشود. سیمایی صراف قرار است در میزگرد وزیران با عنوان «علوم، فناوری و نوآوری برای جامعه آینده» سخنرانی کند.