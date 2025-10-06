به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کمیته مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز آذربایجان‌غربی به‌منظور بررسی آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی با حضور اعضا و به ریاست علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان برگزار شد.

شیخی در این جلسه با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرکت‌های خدمات‌رسان در قبال جوامع محلی، گفت: در فرآیند گازرسانی به روستاها، به‌جای تملک اراضی و تحصیل زمین، اقدام به تعریض جاده‌های روستایی می‌کنیم که این اقدام علاوه بر تسهیل تردد و افزایش ایمنی، موجب مرمت نوار‌های حفاری، کاهش پرت هزینه‌ها و جلوگیری از خسارت به منابع طبیعی می‌شود.

وی با تأکید بر نگاه زیست‌محیطی شرکت گاز استان افزود: در راستای کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا، طرح توزیع بخاری‌های با راندمان بالا در میان جامعه هدف در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی همچنین طرح همیار گاز را از اقدامات مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح، تاکنون ۴۵۰۰ دانش‌آموز و معلم به‌منظور ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز جذب شده‌اند.

شیخی، فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی شرکت در زمینه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی را از وظایف مستمر روابط‌عمومی دانست و افزود: اتصالات مفصلی در شبکه‌های گاز استان انجام می‌شود که نقش مهمی در کاهش انتشار گاز‌های کربنی دارد.

وی همچنین از اجرای طرح تفکیک پسماند‌ها در سطح شرکت گاز استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات در راستای تعهد شرکت گاز آذربایجان‌غربی به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است.