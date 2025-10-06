پخش زنده
کشاورزان و دامداران فریمان از امروز ۱۴ مهرماه برای حفاظت از محصولات و دامها در برابر سرماآماده شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریمان گفت: با پیشبینی سرمای شدید برای امروز دوشنبه تا سهشنبه (۱۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴)، به کشاورزان و دامداران هشدار داد تا برای جلوگیری از خسارات، تمهیدات لازم را انجام دهند.
علی کاظمی فریمانی افزود: کشاورزان برای حفاظت از محصولات زراعی (بهویژه زعفران و محصولات گلخانهای) و دامها اهتمام ویژهای داشته باشند و با پوشش دهی به موقع گیاهان حساس، تأمین وسایل گرمایشی در گلخانهها، استفاده از کودهای پتاسیمی و سیلیکات پتاسیم و کلسیمی، محافظت از محل نگهداری دامها، و توجه به تغذیه و سلامت دامها از بروز خسارت جلوگیری کنند.