مدیر عامل گروه فولاد مبارکه، ناترازی انرژی را چالش اصلی فولادسازان کشور عنوان کرد و گفت: با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده امیدواریم سال آینده بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی خود را به‌صورت خودتأمین، تولید کنیم.

آقای سعید زرندی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت تولید فولاد، گفت: گروه فولاد مبارکه با هدف ایجاد زنجیره‌ای پایدار از «سنگ تا رنگ» برنامه‌ریزی کرده و تلاش کرده‌ایم در بخش‌های مختلف زنجیره، توازن و تکمیل را به‌وجود آوریم.

وی با بیان اینکه حدود یک‌سوم تولید فولاد کشور در اختیار این گروه فولادسازی است، افزود: این گروه در حوزه‌های کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و ورق‌های فولادی فعالیت گسترده دارد.

زرندی افزود: حفظ توازن در کل زنجیره از برنامه‌های اصلی ماست و در همین راستا، دو محور سرمایه‌گذاری جدید را دنبال می‌کنیم؛ نخست توسعه در بخش معدن برای تأمین پایدار مواد اولیه کارخانه‌های کنسانتره و گندله‌سازی، و دوم گسترش فعالیت‌ها در پایین‌دست نورد سرد برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا.

مدیرعامل این گروه فولادسازی با اشاره به چالش انرژی، گفت: ناترازی انرژی، ابرچالشی است که همه فولادسازان با آن روبه‌رو هستند. با این حال، با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۵ بحران انرژی به‌ویژه در حوزه برق مدیریت خواهد شد. هرچند در حوزه گاز همچنان با محدودیت‌هایی مواجه‌ایم.

وی افزود: در مسیر خودتأمینی انرژی، در دو حوزه برق خورشیدی و نیروگاه سیکل ترکیبی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در بخش انرژی خورشیدی، ۱۲۰ مگاوات نخست، خرداد امسال به بهره‌برداری رسید وبرنامه ریزی شده ۱۲۰ مگاوات دوم نیز در مهرماه وارد مدار شود. همچنین تاکنون ۴۰۰ مگاوات از نیروگاه سیکل ترکیبی وارد مدار شده و با اجرای فاز بخار، تا اسفند امسال ۳۰۰ مگاوات دیگر افزوده خواهد شد و افزایش راندمان خواهیم داشت.

زرندی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی، گفت: امسال هزینه انرژی فولاد مبارکه از ۲۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین رو از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته‌ایم برای کاهش مصرف انرژی، راهکار‌های نوآورانه ارائه دهند.

وی افزود: کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی می‌تواند حدود پنج هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کند که رقم قابل توجهی است. از این‌رو برنامه‌های دیجیتال و فناورانه شرکت با هدف کاهش مصرف انرژی به‌صورت مستمر در حال رصد و پیگیری است.