۳۳ اثر هنرمندان صنایع دستی زنجان به هشتمین دوره مهر اصالت ملی ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان زنجان اعلام کرد ۳۳ اثر منتخب استان به دبیرخانه مرکزی هشتمین دوره مهر اصالت ملی و بینالمللی ارسال خواهد شد.
نادری افزود : هنرمندان تا پایان مهرماه فرصت دارند آثار و مدارک خود را به معاونت صنایعدستی تحویل دهند.
وی گفت : آثار بر اساس معیارهایی، چون طراحی خلاقانه و اصالت فرهنگی، کیفیت ساخت، کاربردی بودن، استفاده از مواد اولیه بومی و بستهبندی مناسب ارزیابی میشوند.
در هفتمین دوره مهر اصالت ملی، ۲۵ اثر صنایعدستی زنجان موفق به دریافت مهر اصالت شدند که ۱۲ اثر از آنها مربوط به ملیله است.
معاون صنایعدستی استان از هنرمندان خواست برای شرکت در این دوره آثار خود را آماده کرده و پس از تکمیل فرمها، همراه با تصاویر و فیلم، در بستهبندی مناسب به اداره میراثفرهنگی استان تحویل دهند.