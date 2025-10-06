پخش زنده
سخنگوی وزارت خارجه گفت: امیدواریم که دولت آمریکا از اعمال غرضورزیهای سیاسی و سیاستزدگی در حوزه ورزش خودداری کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی در بخشی از نشست خبری امروز دوشنبه خود در خصوص صادرنشدن روادید برای مدیران و اعضای تیم ملی فوتبال گفت: ایران موضوع ورزش را در چارچوبهای قانونی و مقررات بینالمللی مرتبط با ورزش پیگیری میکند. امیدواریم دولت آمریکا از اعمال غرضورزیهای سیاسی و سیاستزدگی در حوزه ورزش خودداری کند. دولت آمریکا بهعنوان یکی از میزبانان المپیک وظایف مشخصی در قبال هیئتهای ورزشی کشورهای مختلف دارد.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم، مراجع ذیربط کشورمان از طریق فیفا و سایر نهادهای ورزشی موضوع را پیگیری میکنند و امیدواریم بحث روادید ورزشکاران ایرانی برای حضور در رویدادهای ورزشی در آمریکا بهموقع انجام شود. در عین حال وزارت خارجه از هیچ اقدامی برای تسهیل این موضوع فروگذار نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: نگرانیمان را از همینجا درباره سوءاستفاده از میزبانی برای اعمال اغراض سیاسی علیه ورزشکاران ایرانی اعلام میکنیم. هرچند آمریکا درباره هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، از جایگاه میزبانیاش در خصوص عدم صدور روادید بخش قابل توجهی از هیئت نمایندگی ایران سوءاستفاده کرد.