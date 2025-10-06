وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت توجه به نیاز‌های مسکن قشرهای کم‌درآمد، خواستار پاسخگویی سریع و عملی به مطالبات انباشته شده این بخش از جامعه شد و بر تقویت همکاری میان وزارتخانه و بنیاد مسکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در مراسم معارفه رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت توجه ویژه به تأمین مسکن محرومان تأکید کرد و خواستار تمرکز بنیاد بر پاسخگویی به نیازهای انباشته این گروه شد.

خانم فرزانه صادق ضمن قدردانی از تلاش‌های گذشته بنیاد، اشاره کرد که بنیاد مسکن نه تنها وظیفه ساخت مسکن را دارد بلکه باید زنجیره کاملی از طرح‌ریزی، تولید مصالح و مشارکت سازندگان را در نظر بگیرد.

وی با یادآوری دیدگاه امام خمینی (ره) درباره تشکیل بنیاد مسکن به عنوان نهادی برای حمایت از مستضعفان، گفت: این نهاد باید مأموریت‌های خود را به طور کامل و مؤثر انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان وزارتخانه و بنیاد مسکن تأکید کرد و افزود: استقلال بنیاد نباید مانع ارائه خدمات با کیفیت و واقعی شود.

وزیر راه و شهرسازی به استفاده از سامانه‌های شناسایی محرومان مانند «ایرانیان» و «سیب» اشاره کرد و گفت مشکل اصلی، نه شناسایی، بلکه چگونگی پاسخگویی کارشناسی و عملی به نیازهای این اقشار است.

محدودیت‌های تأمین زمین در کلانشهرها و کمبود منابع آبی از چالش‌های جدی در این مسیر عنوان شد، اما به گفته وزیر، در شهرهای کوچک و روستاها امکان تأمین زمین و تسریع در ساخت مسکن فراهم است.

خانم صادق همچنین بازنگری در طرح‌های هادی روستایی را یکی از اولویت‌های بنیاد دانست و بر استفاده از تجارب پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای کوچک تاکید کرد.

وی افزود: بنیاد باید بیشتر بر مأموریت اصلی خود در ساخت مسکن محرومان تمرکز کند و ورود به طرح های کلانشهرها را محدود به دهک‌های پایین درآمدی و در چارچوب قوانین کند.