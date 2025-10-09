راه‌آهن منطقه شمالغرب در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به جابجایی بیش از ۸۱۹ هزار مسافر شد و رشد ۴ درصدی در تعداد مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور گفت: راه‌آهن منطقه شمالغرب در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به جابجایی بیش از ۸۱۹ هزار مسافر شد و رشد ۴ درصدی در تعداد مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرد.

صفری افزود : بر اساس گزارش روابط عمومی راه‌آهن شمالغرب، تعداد مسافران جابجا شده در این بازه زمانی ۸۱۹ هزار و ۴۸ نفر بوده است که نسبت به ۷۸۹ هزار و ۱۶ نفر در نیمه اول سال ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی گفت : همچنین شاخص نفر-کیلومتر، که نشان‌دهنده میزان بهره‌وری و مسافت طی شده توسط مسافران است، با رشد حدود ۷ درصدی به ۳۹۱ میلیون نفر-کیلومتر رسید. این رقم نسبت به ۳۶۵ میلیون نفر-کیلومتر در مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته و حاکی از بهبود کیفیت و بهره‌وری خدمات ریلی در این منطقه است.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور گفت: این عملکرد درخشان، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب راه‌آهن شمالغرب برای پاسخگویی به تقاضای مسافری و ارائه خدمات ایمن و مطمئن است و هم‌راستا با اهداف وزارت راه و شهرسازی در توسعه حمل و نقل ریلی پایدار به شمار می‌آید.