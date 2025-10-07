به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، یوسف سلمان‌خواه با اشاره به برگزاری هشتمین دوره داوری «مهر اصالت ملی» در آبان ماه گفت: دوره داوری مهر اصالت محصولات مختلف صنایع‌دستی، با اختصاص ۳۳ سهمیه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت داشتن مهر اصالت برای تولیدات متنوع صنایع دستی، خطاب به هنرمندان و صنعتگران استان گفت: هنرمندان و صنعتگران می‌توانند با مراجعه به واحد‌ها و نمایندگی‌های شهرستانی اداره‌کل، ضمن مطالعه دستورالعمل صادره و تکمیل فرم تقاضانامه مرتبط، نسبت به تحویل محصول تولیدشده و سایر مدارک به واحد معاونت صنایع‌دستی تا پایان مهرماه اقدام کنند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با بیان اینکه مهر اصالت ملی نشان یا گواهی است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به محصولات برگزیده صنایع‌دستی کشور اعطا می‌کند خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه، حفظ و ترویج هنر‌های سنتی اصیل ایرانی، تشویق هنرمندان به تولید آثار باکیفیت و معرفی صنایع‌دستی برتر به بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.

یوسف سلمان‌خواه با اشاره به اینکه این رویداد به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و استان‌های مختلفی برای میزبانی آن انتخاب می‌شوند افزود: استفاده از مواد اولیه بومی ، بسته‌بندی مناسب و کاربردی بودن آثار از جمله معیار‌های انتخاب آثار است.