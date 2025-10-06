پخش زنده
بیش از ۱۳ هزار و ۴۴۰ شکایت مردم خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴،در سامانه ۱۴۱ به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: در ششماهه ابتدایی امسال، مردم ۱۳ هزار و ۴۴۳ شکایت در سامانه ۱۴۱ ثبت کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۹۴۶ شکایت در حوزه حملونقل کالا، ۲ هزار و ۲۲۰ شکایت در حوزه حمل و نقل مسافر و ۲ هزار و ۲۷۷ شکایت مربوط به مشکلات جادهای بوده است.
جعفر شهامت افزود: شکایات حوزه مسافر بهطور کامل رسیدگی شده استو کارشناسان این اداره کل توانستهاند به کلیه شکایات واصله رسیدگی کنند، در حوزه حملونقل کالا نیز از مجموع ۸ هزار و ۹۴۶ رکورد ثبتشده، ۸ هزار و ۳۴۵ رکورد معادل ۹۳ درصد به نتیجه رسیده و ۶۰۱ رکورد معادل هفت درصد در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: بیشترین اعتراضات در این بخش مربوط به پرداخت نشدن کرایه رانندگان بوده است.
شهامت گفت: افزایش تعداد شکایات مردمی در سامانه ۱۴۱ نشاندهنده اعتماد عمومی به این سامانه برای پیگیری مشکلات حملونقل و جادهای و تلاش کارشناسان برای بهبود خدمات و ارتقای کیفیت در بخشهای مختلف حملونقل جادهای استان به شمار میرود.