ازپوستر اولین جشنواره فیلم کوتاه و عکس «فن، حرفه و صنعت» کرمان با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این جشنواره برای پیوند هنر با مهارتآموزی، ترویج فرهنگ کار و معرفی ظرفیتهای فنی و صنعتی استان کرمان برگزار میشود و با حضور عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مسئولان استانی از خطوط تولید یک شرکت صنعتی بازدید و از پوستر اولین جشنواره فن، حرفه و صنعت رونمایی شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این آیین بر ضرورت اجرای سند صنایع دستی استان کرمان تاکید کرد و گفت: اگر این سند بهصورت عملیاتی پیگیری شود، میتواند به درآمدزایی و اشتغالزایی قابل توجه منجر شود، پیشنهاد میکنم نمایشگاه دائمی صنایع دستی در کرمان ایجاد شود تا گردشگران و علاقهمندان بهراحتی به تولیدات هنرمندان استان دسترسی داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگ تولید کیفی و استاندارد در صنایع کشور گفت: فرهنگ ایمنی، آموزش و خلاقیت سه رکن اصلی پیشرفت صنعتی و هنری است و باید در همه صنایع تقویت شود. برای جلوگیری از خامفروشی و تحقق ارزش افزوده واقعی، باید دانشگاهها بهطور مستقیم درگیر مسائل صنعت شوند.
وی افزود: هوشمندسازی صنایع با بهرهگیری از هوش مصنوعی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. باید برای صنایع بزرگ کشور از جمله مس، رباتها و ابزارهای هوشمند اختصاصی طراحی شود تا سرعت، کیفیت و ارزش افزوده افزایش یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه «حکمرانی» باید جایگزین «حکومتداری صرف» شود، تصریح کرد: حکمرانی یعنی هدایت، تنظیم و نظارت مبتنی بر دانش و مشارکت که این نگاه باید در حوزههای صنعت، فرهنگ و علم نهادینه شود.
غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در اوضاع تحریمهای ظالمانه، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده از مهمترین راهکارهای اقتصادی دانست وافزود:خامفروشی به معنای از دست دادن ثروت ملی است. واگر در صنایع تبدیلی و تکمیلی سرمایهگذاری شود، بسیاری از مشکلات از جمله نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی و صنعتی برطرف میشود.
در ادامه حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هم با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگی گفت: فرهنگ زیربنای حرکت در همه بخشهای کشور است و بدون آن توسعه پایدار محقق نمیشود.