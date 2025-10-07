به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرهمند آقایی گفت: براساس سطح کشت ابلاغ شده به شهرستان کازرون، سطح زیر کشت گندم آبی ۷۵۰۰ هکتار و سطح کشت گندم دیم ۲۲ هزار و ۷۳۷ هکتار تعیین شده است.

او افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت گندم، حدود هزار و ۲۵۰ تن بذر گندم دیم گواهی شده، مادری و پرورشی توسط ایستگاه بوجاری ضدعفونی شهرستان کازرون تهیه و بین کشاورزان توزیع می‌شود و مابقی بذر مورد نیاز از سایر شهرستان‌ها و استان‌های دیگر تامین می‌شود.

آقایی ادامه داد: در سال زراعی جاری انواع بذر گندم با قیمت مصوب دولتی توسط اتحادیه تعاون روستایی این شهرستان بین کشاورزان توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: عملکرد بالا، مقاومت به بیماری سیاهک آشکار و پنهان، مقاومت به زنگ زرد گندم و تنش‌های محیطی نظیرخشکی و سرما و مقاومت به ورس از ویژگی‌های ارقام گواهی شده گندم است.

آقایی با بیان اینکه خشکسالی و تاخیر در بارندگی، کشت پاییزه دیم زار‌های این شهرستان را با تاخیر مواجه می‌کند، از کشاورزان دیم کار خواست تا قبل از آغاز بارندگی، هرچه سریعتر نسبت به تهیه بذر اقدام کنند.

او با تاکید بر اینکه بکارگیری ارقام گواهی شده و استفاده صحیح از انواع ادوات کشت می‌تواند گامی موثر در افزایش کمی و کیفی محصول باشد ادامه داد: ارقام گندم آبی موجود در این شهرستان تیرگان برات، آران، طلایی، سارنگ، هانا، جلال و ارقام دیم شامل دهدشت، کریم، ساورز، قابوس، کبیر، پایا، آبان، ذهاب و سپند است.

او ادامه داد: ارقام هانا، جلال، آبان، ذهاب و سپند از طرف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به عنوان ارقام جدید وجایگزین معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در پایان گفت: کشاورزان می‌توانند برای دریافت حواله بذر گندم به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند و کشاورزانی که از بذر‌های خود مصرفی استفاده می‌کنند باید نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذر‌های خود با سموم معرفی شده طبق دستورالعمل مدیریت حفظ نباتات اقدام کنند.