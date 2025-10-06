پخش زنده
در نشست شورای اداری مهاباد برتقویت وحدت و همدلی علمای شیعه و سنی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، دفاع مقدس را برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: وحدت و انسجام مردم توطئههای دشمنان نظام و انقلاب را خنثی کرده است.
سرتیپ امان الله گشتاسبی افزود: دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها به این خاطر که مردم ایران خواستند در سایه حاکمیت اسلام قرار گیرند، مورد تهاجم و تحریمها قرار گرفتند.
سرتیپ گشتاسبی، با اشاره به فداکاریها و ازخودگذشتگیهای مردم ایران افزود: در طول این مدت دو رئیس جمهور و ۲۰۰ هزار شهید در راه حفظ آرمانهای انقلاب جان خود را فدا و ۵۰۰ هزار آزاده و جانباز نیز برای این انقلاب ازخودگذشتگی و ایثار کردند.
فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) تصریح کرد: مردم ایران امام راحل (ره) را به عنوان پیشوای خود، قبول داشتند و به تمامی فرمانهای ایشان لبیک میگفتند؛ به همین خاطر بود که اخلاص امام راحل (ره) در دل مردم شکل گرفته بود.
وی گفت: همراهی مردم ایران با امام (ره) هم در زمان جنگ تحمیلی و هم بعد از جنگ باعث شد که مردم در زمینه اقتصادی هم نظام جمهوری اسلامی را یاری کنند.
رئیس مرکز اسلامی هم در این نشست گفت: روحانیان همواره درکنار مردم و در دفاع از کیان اسلامی پیشقدم هستند.
ماموستا تمرنژاد افزود: جامعه روحانیت و اساتید ما در راستای دفاع از وطن پیش قدم هستند و انتظار بیشتری داریم در مسیر تبلیغ و جهاد تبیین با حمایتهای مادی و معنوی بتوانیم این مسیر را بهتر و قابل توجهتر انجام دهیم.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست از خدمات و تلاشهای دولت برای توسعه عمران و آبادانی منطقه با اجرای طرحهای مختلف در این شهرستان خبر داد.
محمدصادق امیر عشایری افزود: ارائه خدمت به مردم و حل مشکلات آنان باعث امیدآفرینی در بین مردم شده و رضایتمندی را در میان آنان افزایش میدهد.
امیرعشایری تصریح کرد: با وجود ناترازی انرژی، صنایع بزرگ و کوچک این شهرستان از جمله مجتمع پتروشیمی مهاباد و همچنین واحدهای اقتصادی کوچک در مهاباد فعال بودند.
وی گفت: در حوزه گردشگری امسال بیش از ۳۵۰ هزار نفر از جاذبههای گردشگری مهاباد بازدید کردند که ۱۳۰ هزار نفر از آنان بازدیدکنندگان مجموعه طبیعی - تاریخی غار سهولان بودند.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، همچنین از اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال از بخش بهداشت و درمان به بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان خبر داد.
وی اضافه کرد: هم اکنون با همکاری خیرین ۲۵۶ کلاس درس در این شهرستان در حال ساخت است و ۲۳ کلاس درس هم مهر ماه امسال به بهرهبرداری رسید.
در این نشست همچنین، از رئیس دادگستری مهاباد که به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شده بود تجلیل شد.