به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل ددگستری مازندران در جلسه کمیته راهبردی قضایی و انتظامی استان، ضمن تبریک هفته فراجا و تقدیر از اقدامات بسیار خوب انتظامی استان با گرامیداشت یاد و خاطره ۶۴۳ شهید انتظامی مازندران، گفت: نیروی انتظامی استان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای حفظ امنیت مردم ۱۰ شهید تقدیم انقلاب کرد و امنیت مردم و حضور بیش از ۱۰ میلیون مسافر در دوران جنگ اخیر، مرهون زحمات شبانه روزی، مجاهدت‌ها و احساس مسئولیت بالای نیروی انتظامی استان مازندران است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهدای امنیت، متعلق به نیروی انتظامی هستند و ما قدردان این رشادت‌ها و فداکاری‌ها هستیم، افزود: برای تحقق عدالت و امنیت، همکاری و هماهنگی نزدیک میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را لازم می‌دانیم و در واقع دستگاه قضایی و انتظامی در برقراری عدالت و امنیت، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عدم نظارت و برخورد جدی موجب افزایش جرم می‌شود، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد، افراد بومی یا غیر بومی، امنیت استان را با مخاطره مواجه کنند و این مساله به دادستان‌های سراسر استان نیز ابلاغ شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در برخورد با اراذل و اوباش اقدامات خوبی صورت گرفته و نباید هیچ گونه کوتاهی دراین خصوص صورت گیرد، دستگاه قضایی استان نیز همسو با فراجا به کسانی که امنیت استان را مختل کنند، امان نخواهد داد..

پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی و تعیین تکلیف پارکینگ‌های استان نیز تاکید و اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه بار‌ها بر اهمیت بازدید از پارکینگ‌ها ونظارت و ساماندهی آن تاکید داشته‌اند که در این راستا، دادگستری مازندران در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی نسبت به این مساله اهتمام ویژه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: مدیریت، نظارت موثر و برگزاری نشست‌های منظم و همفکری و همدلی، در حل و فصل مشکلات و موضوعات مبتلابه استان اعم از ساماندهی پارکینگ‌ها بسیار موثر خواهد بود.