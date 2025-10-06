پخش زنده
امروز: -
مشهد پس از ۲۲ سال میزبان مسابقات کشوری تنیس روی میز پسران در رده سنی امید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: این مسابقات با اعلام فدراسیون از یکم آبان به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
پویا پارسا افزود: مسابقات قهرمانی پیشکسوتان نیز دی ماه به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.
رئیس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی گفت این مسابقات، نقطه عطفی در بازگشت خراسان رضوی به عرصه میزبانی مسابقات کشوری محسوب میشود.
پارسا افزود: تنیس روی میز خراسان رضوی ظرفیت بالایی در نیروی انسانی، استعدادهای جوان و زیرساختهای ورزشی دارد، اگر همدلی و همکاری بین باشگاهها، مربیان و پیشکسوتان تداوم یابد، میتوانیم جایگاه واقعی خود را در سطح ملی و حتی بینالمللی بازیابیم.
۳۵۰ ورزشکار سازمان یافته در ردههای مختلف سنی تنیس روی میز خراسان رضوی فعال هستند.