همزمان با برگزاری همایش سالانه دبیران و کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پایگاه خبری «خط معروف» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مراسم رونمایی از این پایگاه خبری اظهار داشت: «ما تصمیم گرفتیم تا اخبار را در یک منبع واحد مرجعیت دهیم؛ این امر هم خیال مردم و خبرنگاران را راحت میکند که اخبار را از یک منبع صحیح و متعلق به خود ستاد دریافت نمایند.»
وی با اشاره به گذشته افزود: «در ادوار پیشین، اخبار از کانالهای متعدد از جمله وبسایتها و سایر ابزارهای ارتباطی منتشر میشد، اما اکنون با رویکردی ساختاریافته، این فرآیند جمعبندی و یکپارچه شده است.»
بر اساس گفتههای حجتالاسلام طاهری آکردی، پایگاه خبری جدید ستاد وظیفه حیاتی دوگانهای را بر عهده خواهد داشت:
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکردر ادامه بر اهمیت نقش نیروهای مردمی در این ساختار جدید تأکید کرد و بیان داشت: «ساختار جدید فرصتی مغتنم برای آموزش رسمی «شهروند خبرنگارانی» است که به صورت جهادی و داوطلبانه با ستاد همکاری میکنند. این تربیت، مسیر حرکت مؤثر ایشان را تضمین خواهد نمود.»
حجتالاسلام طاهری آکردی در پایان تأکید کرد که یکی از وظایف بنیادین این مرجعیت، انتقال دقیق و بدون شائبه «اخبار صحیح به حاکمیت» است، زیرا «گاهی اخباری که به نقل از ما در جوامع عمومی منعکس میشود، از صحت لازم برخوردار نیست.»