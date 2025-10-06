در یکسال گذشته ۵ میلیون مرسوله فیزیکی از استان مرکزی به سراسر کشور ارسال شده و این مرسولات با بالاترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن توزیع میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن زارعی، مدیرکل پست استان مرکزی گفت: حدود ۵۰ درصد خدمات ارائهشده توسط پست در استان، الکترونیکی و نوین است. در یکسال گذشته، نزدیک به ۵ میلیون سرویس الکترونیکی در حوزههای مختلف ارائه شده است.
وی از راهاندازی صندوقهای هوشمند پستی برای نخستینبار در دو نقطه از استان خبر داد و افزود: این لاکرها به صورت ۲۴ ساعته در دسترس مردم هستند و کاربران میتوانند هنگام ارسال مرسوله، آدرس این صندوقها را وارد کرده و با دریافت یک کد، در هر ساعتی از شبانهروز، مرسوله خود را دریافت کنند.
زارعی با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه هوشمندسازی گفت: در سطح کلان از رباتها و مراکز تجزیه و مبادلات هوشمندو صندوق های پیام در پیامرسانهای داخلی نظیر «بله»، «آپ» و «آیگپ» نیز برای ارتباط با مشتریان فعال شده است.
زارعی تاکید کرد: استان مرکزی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، در سال منتهی به مهرماه امسال و همچنین در نیمه نخست امسال، موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.
وی در پایان افزود: با دستور ریاستجمهوری، پرداختهای شرکت ملی پست به صورت آزمایشی مبتنی بر عملکرد اجرایی شده و پست استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.