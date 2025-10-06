پخش زنده
امروز: -
قلعه صارمبگ مهاباد؛ بنای دوران صفویه در چند قدمی ثبت ملی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد گفت: با مستندنگاری و تکمیل پرونده قلعه صارمبگ مهاباد این اثر تاریخی در چند قدمی ثبت ملی قرار دارد.
واحد جولایی افزود: اطلاعات تاریخی، معماری و فرهنگی مربوط به قلعه جمعآوری شده تا پس از بررسیهای نهایی و تکمیل مستندات، پرونده ثبت ملی این اثر به شورای ثبت آثار تاریخی کشور ارسال شود.
جولایی اظهارکرد: قلعه صارمبگ که یادگاری از دوران صفویه به شمار میرود، یکی از شاخصترین بناهای تاریخی منطقه بوده و از نظر معماری سنتی، مصالح بهکار رفته و نقش اجتماعی در تاریخ مهاباد، دارای اهمیت فراوان است.
وی گفت: این قلعه در غرب مهاباد و در قلهای به همین نام در نزدیکی روستای لاچین واقع شده است و حدود هفت هکتار وسعت دارد.
جولایی تصریح کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد، این بنا نیاز به مرمت دارد که امیدواریم در سنوات آینده پس از ثبت این اثر، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد اضافه کرد: بدون شک ثبت این قلعه، آن را نه تنها جزو آثار تحت حفاظت میراث فرهنگی قرار خواهد داد بلکه از حمایتهای قانونی برخوردارخواهد شد و میتوان برای تعمیر و مرمت آن اعتباراتی درخواست و تخصیص داد.
شهرستان مهاباد با دارا بودن ۹۴ اثر تاریخی ثبت ملی و جاذبههایی همچون سد مهاباد، غار سهولان، تالاب بین المللی کانی برازان، موزه وحمام میرزا رسول، تختهسنگی فقرهقا، بردهکُنتَه و مسجد جامع، بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری آذربایجانغربی شناخته میشود و به نگین آذربایجان معروف است.