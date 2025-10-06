قطار پلیس یاران نوجوان در قزوین؛ تجربهای آموزنده و هیجانانگیز برای دانشآموزان
قطار پلیس یاران نوجوان با هدف فرهنگسازی و آموزش رفتار ایمن در حریم ریلی با حضور ۸۰ دانش آموز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مأموران پلیس راهآهن در طول مسیر نکات ایمنی از جمله رعایت فاصله ۱۷ متری از خطوط ریلی، ایستادن پشت خط قرمز هنگام عبور قطار و پرهیز از سنگپرانی به قطارها که میتواند باعث شکستن شیشهها و آسیب به مسافران شود را به دانشآموزان آموزش دادند.
قطار «پلیس یاران نوجوان» گامی مؤثر در جهت آگاهیبخشی به نسل جوان و ارتقای امنیت سفرهای ریلی است.