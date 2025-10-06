به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از باشگاه پرسپولیس، مهلت ارسال لوایح به CAS در پرونده فسخ غیرموجه علیرضا بیرانوند و اغوای این بازیکن از سوی باشگاه مقصد، هفته گذشته به پایان رسید.

دادگاه داوری ورزش پس از دریافت دفاعیات و مستندات طرفین پرونده، در نامه‌ای پایان تحقیقات را اعلام کرد که به منزله آغاز فرایند بررسی است. همچنین از طرفین پرسیده شد که آیا خواهان برگزاری جلسه استماع هستند یا خیر؟

در این ارتباط، پاسخ باشگاه پرسپولیس مثبت بود و خواهان برگزاری جلسه استماع شده است.