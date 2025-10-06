چهار پردیس سینمایی سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و شهر رویا‌ها در اصفهان میزبان فیلم‌های جشنواره هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پردیس سینمایی سیتی‌سنتر در سانس ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹ و پردیس سینمایی شهر رویا‌ها در سانس ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند را نمایش می‌دهند.

همچنین پردیس سینمایی ساحل به عنوان خانه جشنواره، ساعت ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ آثار جشنواره را ویژه دانش آموزان به نمایش می‌گذارد. ساعت ۱۵ و ۱۷:۳۰ آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند در این سینما اکران می‌شود و سپس نشست رسانه‌ای فیلم در سالن «حافظ» انجام خواهد شد. آثار مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی نیز ساعت ۱۶:۳۰ و ساعت ۱۸ در سالن خواجو به نمایش درمی‌آیند.

آخرین سانس پردیس سینمایی ساحل در ساعت ۲۰:۳۰ ویژه شهرداری اصفهان و میهمانان خواهد بود.

همچنین در پردیس سینمایی چهارباغ که یکی دیگر از سینما‌های خانه جشنواره است، ساعت ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ آثار جشنواره ویژه دانش آموزان نمایش داده می‌شود.

در تمامی مناطق شهرداری اصفهان هم به صورت سینما روباز و سینما متحرک گروه‌های نماشی در حال چرخش هستند و کودکان در مدارس و کانون‌های فکری تربیتی در حال اکران فیلم‌های سینمایی جشنواره سی و هفتم است.