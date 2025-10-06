به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به دریافت خبری در خصوص فروش لاستیک قاچاق توسط متصدی یک واحد صنفی در شهر لنگرود و بررسی موضوع توسط پلیس گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع، طی هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره صمت به آدرس این مغازه اعزام شدند.

وی از کشف ۳۸۰ حلقه انواع لاستیک خارجی قاچاق در بازرسی از این واحد صنفی خبر داد و افزود : کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متصدی ۴۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با هرگونه قانون‌شکنی و اخلال در بازار از شهروندان خواست برای جلوگیری از سودجویی افراد فرصت‌طلب در صورت برخورد با هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.