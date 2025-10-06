با افزایش نظارت بر بازار اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، روغن با هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها، احتکار کالا و تخلف برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سعید نورالهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان: در روزهای اخیر شاهد شدت گرفتن قیمت برخی کالاها بودیم که تشدید نظارت را ضروری کرده است.
وی با بیان اینکه در این برنامه گروههای نظارتی دستگاهها در کنار ماموران تعزیرات حکومتی استان هستند گفت: روزانه چهار اکیپ در بازار حضور مییابند و بازار را را رصد مینمایند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه فروش کالاها باید بر اساس مصوبات و نرخ سود نقرر در قانون باشد و در این زمینه مردم نیز میتوانند هر گونه تخلف را گزارش دهند گفت: از طریق سامانه جامع انبار کالاها نظارت را در دستور ویژه داریم و با هرگونه تخلفی برخورد قانونی خواهیم داشت.
محمد حبیبی معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم در جریان بازرسی از برخی اصناف اراک عمده مشکلات را نداشتن فاکتور معتبر و تفاوت قیمت عرف و قانونی در مغازههای مختلف دانست.