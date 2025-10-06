برخی شهروندان با فرمانده انتظامی استان لرستان دیدار چهره به چهره داشته و مسائل و مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار محمدرضا هاشمی فر امروز در حاشیه این دیدار بیان کرد:پیام های مردمی شامل انتقاد،تقدیر و شکایات از عملکرد کارکنان جمع آوری و اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول امسال ۲۴ درصد افزایش پیشنهادات مردمی داشتیم افزود:همچنین تقدیرات از عملکرد فرماندهی انتظامی استان لرستان نیز ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.