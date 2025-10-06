در بر خط مقدم این هفته موضوع تعطیلی مدارس برخی شهر‌های استان به علت آلودگی ناشی از حریق در بحش عراقی تالاب هورالعظیم و نظانفن نشدن یک مدرسه در مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پنج روز گذشته دو بار مدارس ۶ شهرستان استان خوزستان به علت آلودگی هوا ناشی از آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم به صورت غیر حضوری شد. به گفته برخی از والدین این موضوع نه تنها بر سلامت دانش آموزان بلکه بر امور آموزشی آنها اثر گذار است و باید برای حل ریشه‌ای این حریق چاره اندیشی شود.

با توجه به بازگشایی مدارس مقرر شده بود که عملیات‌های عمرانی در معابر شهری اهواز در هفته‌های نخست مهر ماه متوقف شود، اما کند کاری در زیر گذر شریعتی موجب مشکلاتی برای شهروندان و رانندگان شده است.

همچنین عدم نظافت در مدرسه شهدای صالح پور شهرستان مسجدسلیمان در شرایطی که دانش آموزان در آن مشغول تحصیل هستند موجب گله مندی والدین شده است.