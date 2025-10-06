به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از امروز اولین اردوی آماده‌سازی خود را برای جام ملت‌های ۲۰۲۶ عربستان در شهر اصفهان آغاز کرد.

شاگردان امیدرضا روانخواه پس از رسیدن به اصفهان، مورد استقبال مسئولان هیات فوتبال و مدیران این شهر قرار گرفته و سپس در هتل محل اقامت خود مستقر شدند.

از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه نیز نخستین جلسه تمرینی تیم ملی امید با حضور ۲۳ بازیکن در زمین تمرینی مجموعه فولادشهر زیر نظر روانخواه و اعضای کادرفنی برگزار شد.

این تمرین با روحیه و انگیزه بالای بازیکنان برای اجرای دقیق تدابیر کادرفنی همراه بود.

امیر رضا شیخی راد و افشین صادقی نژاد، ۲ بازیکن تیم امید پس از اتمام بازی تیم باشگاهی خود در هفته هفتم لیگ دسته اول به جمع ملی‌پوشان امید کشورمان اضافه می‌شود.

سعید سحرخیزان هم که در بازی استقلال مقابل چادرملو از ناحیه چشم دچار مصدومیت شده بود، امروز بار دیگر مداوا خواهد شد و در صورت تایید پزشکان امشب خود را برای حضور در اردوی تیم امید به اصفهان می‌رساند.