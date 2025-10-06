آموزش ۳۰۰ مدیر محلات هدف قرارگاه اجتماعی در البرز
کارگاه توان افزایی و دورههای آموزشی برای افزایش غنای علمی و مهارت افزایی ویژه ۳۰۰ مدیر محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان و هیاتهای مدیره قرارگاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: با شکل گیری قرارگاه اجتماعی استان طی دو سال گذشته که منتج به شناسایی نظام مسائل و مشکلات در محلههای کمتر توسعه یافته شد، یکی از موضوعاتی که نیاز آن احصاء و در دستور کار دبیرخانه قرارگاه اجتماعی قرار گرفت، آشنایی مدیران خانه محلات با مفاهیم و ساختار اجرایی شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و قوانین و مقررات حاکم بر آن و همچنین آشنائی با مفاهیم توسعه محلات است.
وی گفت: ضرورت ایجاب می کند با تشکیل سلسله دورههای آموزشی و کارگاههای توان افزایی ویژه مدیران خانه محلات سطح غنای علمی و مهارتهای اجرایی و عملیاتی آنان را ارتقاء دهیم.
کاظمینی در خصوص عناوین و دورههایی که در این خصوص پیش بینی و ایجاد شده است افزود: این دوره از کلاس ویژه مدیران خانه محلات قرارگاه اجتماعی و شبکههای مردمی آنان از جمله رئیس هیات مدیره و اعضای آن، شهرداران کوچه و بانو یاران محله است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز افزود: این دوره از کلاسها در سرفصلهایی هم، چون نحوه شاخص بندی فرم و گزارش گیری، ارزیابی شاخصها و گزارش کلی، توسعه پایدار منطقهای با مشارکت مدیران محلی، حکمرانی نوین، آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی و چگونگی تهیه نظام مسائل و روش حل مساله میباشد که با توجه به اینکه این دورهها هم اکنون در حال برگزاری و استقبال خوبی از آن شده است، درصدد هستیم که دورههای دیگری متناسب با نیاز و درخواست مدیران محلات بعد از پایان این دورهها برنامه ریزی نماییم.