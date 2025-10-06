کاظمینی در خصوص عناوین و دوره‌هایی که در این خصوص پیش بینی و ایجاد شده است افزود: این دوره از کلاس ویژه مدیران خانه محلات قرارگاه اجتماعی و شبکه‌های مردمی آنان از جمله رئیس هیات مدیره و اعضای آن، شهرداران کوچه و بانو یاران محله است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز افزود: این دوره از کلاس‌ها در سرفصل‌هایی هم، چون نحوه شاخص بندی فرم و گزارش گیری، ارزیابی شاخص‌ها و گزارش کلی، توسعه پایدار منطقه‌ای با مشارکت مدیران محلی، حکمرانی نوین، آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی و چگونگی تهیه نظام مسائل و روش حل مساله می‌باشد که با توجه به اینکه این دوره‌ها هم اکنون در حال برگزاری و استقبال خوبی از آن شده است، درصدد هستیم که دوره‌های دیگری متناسب با نیاز و درخواست مدیران محلات بعد از پایان این دوره‌ها برنامه ریزی نماییم.