در نشست فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) با یادگاران هشت سال دفاع مقدس در مهاباد از صبر و استقامت خانوادههای شهدا قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست سرهنگ اکبر نوروزی، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد گفت: ملت ایران در عرصههای مختلف جهاد، ایثار و شهادت، اتحاد و انسجام ملی خود را حفظ کردند و نشان دادند که تا پای جان در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمانهای والای شهدا در مقابل دشمنان نظام استوار و پایدار هستند.
فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) هم در این نشست با بیان اینکه جوانان دیروز با اقتدار، شجاعت و ایثارخود از انقلاب اسلامی پاسداری کردند، گفت: اقتدار انقلاب اسلامی با انسجام ملت ایران بار دیگردر دفاع مقدس۱۲ روزه برای جهانیان نمایان شد.
سردار امان الله گشتاسبی، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: نسلهای چهارم و پنجم انقلاب، روایت جنگ را تنها از رسانهها دیده و شنیده بودند، اما در این جنگ مشاهده کردند که دشمنان در به زانو در آوردن مردم ایران کوتاهی نمیکنند.
سردار گشتاسبی، با بیان اینکه وحدت و انسجام اقوام ایرانی در دفاع از انقلاب اسلامی سبب ناامیدی دشمنان نظام شده است، تصریح کرد: مردم خود را از نظام و مسئولان نظام هم خود را از بطن جامعه میدانستند و همین امر باعث ماندگاری نظام جمهوری اسلامی در بین مردم شد.
در پایان این نشست از جمعی از خانوادههای شهدا تجلیل شد.