عصر امروز مردم دارالمومنین همدان با تجمع در میدان امام خمینی این شهر، از کاروان بشر دوستانه «صمود» برای کمک رسانی به مردم مظلوم غزه پشتیبانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این گردهمایی که با حضور گروههای مختلف مردم همدان برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای ایران و فلسطین، شعارهای کوبندهای، چون مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، لبیک یا خامنهای سر دادند.
این تجمع بار دیگر وفاداری مردم دارالمومنین همدان به آرمان آزادی قدس شریف را به تصویر کشید.