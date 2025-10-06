داوران بخش بین‌الملل، داوران نوجوان و مهمانان خارجی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان از موزه ملی هنر اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جنان مهدی محمدالعیسی داور عمانی بخش بین‌الملل جشنواره گفت: خوشحالم که به عنوان نماینده میهنم عمان و در کشور دومم ایران هستم. در رویدادی که فیلمسازان و علاقه‌مندان هنر هفتم در انتظارش هستند و راه را برای کودکان و نوجوانان روشن می‌کند.

وی یاد کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و افزود: تجربه‌ای ارزشمند را در میان تماشاگران و دوست‌داران فرهنگ و هنر تجربه می‌کنم و به عنوان فعال رسانه‌ای و دبیر جشنواره کودک عمان، اصفهان جای ویژه‌ای در قلب من باز کرده است و شاید اثر بعدی من مستندی باشد که از همین جا آغازش کنم.

عضو هیات داوران اضافه کرد: حضور من در کنار شما بر غنای مسیر فرهنگی من می‌افزاید و حالا دیگر معتقدم سینما تنها یک سرگرمی نیست بلکه باعث شکل‌گیری نسل‌های بعدی و تغییر نگاه می‌شود. در این مقام، درود و احترام عمیق خود را نثار کودکان ایرانی می‌کنم که در جنگ به شهادت رسیدند، فرشتگانی که با خون خود امید خاموش نشدنی را برافروختند. یاد آنها چراغی است برای صلح و اینکه هر کودکی در جهان با امنیت و شوق زندگی کند.

آندره‌آ مارتینیونی یکی دیگر از اعضای هیات داوران جشنواره هم گفت: این شهر تقاطع فرهنگ و تاریخ است، مانند چیزی که در کشور من و در شهر‌های نزدیک مدیترانه در قرن‌های گذشته رخ داده است و از این دعوت خیلی خوشحال شدم، چون بودن در ایران و به خصوص شهر اصفهان از رویا‌های من بود.