تساوی تیم فوتبال دنا یاسوج در اولین رقابت
تیم فوتبال دنا یاسوج در اولین دیدار به مصاف تیم ثامن مشهد رفت که این بازی با بدون گل به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
در چارچوب رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیمهای فوتبال دنا یاسوج و ثامن مشهد از ساعت ۱۵:۰۰ امروز دوشنبه، چهاردهم مهر، در ورزشگاه تختی یاسوج به مصاف هم رفتند.
در این دیدار تیم فوتبال دنا یاسوج با ترکیب رضا کاخساز، مهران سلطانیزاده، ابوالفضل طاهرینژاد، حامد دانشخواه، پدرام حمیدهفر، وحید خشتان، صدرالله آشنا، روح الله ماندنیپور، احمد محمدیانپور، حسین خلقیفر و داوود شهرویی به مصاف تیم فوتبال ثامن مشهد رفت.
تیم فوتبال ثامن مشهد با ترکیب مجید جلالیفر، وحید فارغ، حمیدرضا بهبودی، عماد وظایفی، امیرحسین جعفری، میلاد صفایی، سید علیرضا کریمی، ناصر ترابی، سعید اصغرپور، حجت مرادی و سید علی موسوی در زمین حاضر شد.
این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه بدون گل به پایان رسید.