به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در گشت مشترک بازرسان اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی مشهد، یک واحد صنفی عرضه گوشت در منطقه سپاد به دلیل امتناع از فروش کالا و ظن به احتکار مورد بازرسی قرار گرفت.

محسن صیادی افزود: بررسی این واحد صنفی منجر به کشف ۴۰ هزار کیلوگرم گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در یکی از سردخانه‌ها واقع در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) مشهد شد که متعلق به همان واحد صنفی بود.

وی گفت: با توجه به شواهد موجود، پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی برای این واحد صنفی و احتکار در سردخانه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و به دستور مقام قضایی، هر ۲ محل شامل واحد صنفی و سردخانه پلمب شد.